Defoe, il 7 luglio 2017 la tragedia: il gesto dell’attaccante è da brividi

Defoe, il giocatore inglese protagonista di un gesto da brividi, la sua vita è cambiata profondamente

Un gesto d’amore, commovente al tempo stesso, è quello fatto da Jermain Defoe. L’attaccante inglese, attraverso il suo profilo Twitter, ha postato un video in cui si fa tatuare sull’avambraccio il nomignolo del suo grande amico Bradley Lowery.

Il piccolo Bradley non ce l’ha fatta a sconfiggere il cancro. Il 7 luglio 2017 è scomparso, lasciando un vuoto enorme nel cuore del giocatore inglese. A soli 6 anni, un brutto male ha portato via Bradley a tutti i suoi cari. Grande tifoso del Sunderland (Defoe ha giocato nel club inglese, ndr), la società inglese ha fatto partecipare il piccolo a tanti avvenimenti insieme ai suoi beniamini.

L’amicizia

Nel periodo in cui Bradley ha coronato il suo sogno di stare insieme ai suoi campioni, è nata una grande amicizia con Jermain Defoe. L’attaccante inglese ha preso a cuore la situazione di Bradley, passando molto tempi insieme a lui.

Il giorno in cui il piccolo ha perso la sua battaglia contro il cancro, Defoe è stato presentato dal Bournemouth. L’ex Sunderland, alla domanda su Bradley, è scoppiato in lacrime. Ed oggi il suo nomignolo sull’avambraccio destro, in ricordo del suo grande amico. Un ricordo che sarà presente ogni giorno nel cuore di Defoe.