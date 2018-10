De Vrij rivela il “segreto” di Spalletti: “All’Inter siamo…”

Le parole di De Vrij dal ritiro della nazionale

Il difensore centrale olandese dell’Inter, Stefan De Vrij, ha parlato ai microfoni di Fox Sports in merito alle sue recenti esclusioni dall’11 iniziale, sia con gli Orange sia con i nerazzurri.

Le dichiarazioni del centrale olandese

“Queste non sono scelte di mia competenza, posso solo accettarle ed impegnarmi il più possibile cercando di rimanere positivo e di restare concentrato al massimo in caso dovessi essere chiamato in causa. All’Inter siamo 4 difensori centrali molto forti, incluso Miranda che è stato capitano del Brasile. L’idea di Spalletti è che tutti siano al massimo della loro forma, e che i sostituti siano allo stesso livello, in questo modo ha senso che giochino tutti”.

Il centrale nerazzurro, quando è stato chiamato in causa, ha sempre fornito prestazioni di altissimo livello, soprattutto in Champions League. Le sue ultime esclusioni, a Ferrara, sono dovute ad un fisiologico tournover in vista degli importanti impegni che dovranno fronteggiare i ragazzi di Luciano Spalletti.

Fonte: Fox Sports

