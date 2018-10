De Vrij ai microfoni di Sky Sport: “Li conosco, mi serviranno tanti…”

Le parole di De Vrij

Il centrale olandese nerazzurro, Stefan De Vrij, questa sera, contro il PSV giocherà in casa, nel suo paese natale. In merito a ciò si è espresso ai microfoni di Sky Sport, parlando dell’importanza della gara di Champions League odierna.

Le dichiarazioni del centrale

“Ho già giocato in questo stadio, 4 o 5 volte, e conosco bene l’avversario. In questo paese, l’Olanda, sono nato e cresciuto, per questo motivo è sempre emozionante giocare qui. Mi serviranno tanti biglietti – dice sorridendo- dato che molti parenti ed amici verranno a vedere la partita. Sarà fondamentale farsi trovare pronti”.

Fonte Sky Sport