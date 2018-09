De Vrij, il saluto alla leggenda: “Onorato di aver passato momenti indimenticabili”

Stefan de Vrij ha voluto omaggiare il giocatore con un messaggio postato sul suo profilo Instagram

Ieri sera Wesley Sneijder ha giocato la sua ultima partita con la maglia dell’Olanda e il compagno di nazionale Stefan de Vrij ha omaggiato l’ex fantasista dell’Inter. Un messaggio postato sul profilo Instagram del giocatore nerazzurro. Un ringraziamento ad una delle leggende del calcio olandese.

“Grato di aver condiviso momenti indimenticabili con una persona fantastica e una leggenda del calcio”, questo l’omaggio di de Vrij a Sneijder. L’ex trequartista dell’Inter ha disputato 134 partite con l’Olanda, record assoluto di presenze. Il numero dieci orange ha messo a segno 31 reti e fornito 31 assist in 15 anni in cui ha indossato la maglia della nazionale olandese.

Ad un passo dal trionfo

La carriera in nazionale di Wesley Sneijder è stata caratterizzata da un titolo mondiale sfiorato nel 2010. Un anno incredibile per il numero dieci olandese, che ha conquistato il Triplete con l’Inter e guidato l’Olanda fino alla finale persa contro la Spagna ai tempi supplementari.

Un anno in cui l’ex fantasista nerazzurro avrebbe meritato il pallone d’Oro, per essere entrato nella storia del calcio con la conquista del Triplete, seguito dal mondiale per Club a dicembre. Il verdetto finale, però, non ha visto neanche un giocatore dell’Inter sul podio. Una votazione che ha lasciato molta delusione.