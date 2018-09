De Maggio provoca: “Possibile che nessuna big ha pensato a prendere…”

Il direttore di Radio Kiss Kiss Napoli punzecchia le big su un talento italiano

Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione Radio Goal: “La Juventus come attaccante ha Ronaldo, il Napoli ha Milik, l’Inter Icardi, la Roma Dzeko, la Fiorentina Simeone. Sono tutti stranieri. Poi vai al Monaco e trovi Pellegri. Perché i grandi club non guardano ai giovani talenti italiani? Perché non investono su di loro? E’ possibile che nessuna delle nostre big abbia pensato ad un giocatore come lui o altri?”

In realtà però una big ci ha provato

Enrico Preziosi, presidente del Genoa, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Non credo che la Juventus la farà da padrona per tutto l’anno, i risultati che sono arrivati finora non sono determinanti. Anzi, ho visto una Juve che ha sofferto con il Chievo. Sarà un campionato difficile. Vedo 4-5 squadre che se la giocheranno fino all’ultimo.

Pellegri? La Juventus ci aveva provato fino all’ultimo. Il Napoli non l’ha mai chiesto, c’è una sorta di maledizione per cui non riusciamo a fare scambi o affari tra queste due società. L’offerta del Monaco era la più importante senza dubbio. Perin? Alla domanda ‘Ti interessa Perin?’, De Laurentiis mi disse di no perché erano già su un altro portiere”.