De Laurentiis scatenato: pronto ad acquistare un altro club. Il c.t sarà…

De Laurentiis non si ferma

Aurelio De Laurentiis, dopo aver acquistato il Bari, non vuol fermarsi e punta all’acquisizione dell’ Hajduk Spalato. L’intenzione sarebbe stata rivelata proprio alla stampa croata che conferma l’interesse dell’imprenditore di voler puntare al club che milita in Prva NHL, la massima serie del campionato.

Attualmente, la squadra sta trascorrendo un periodo difficile e l’ottava posizione in classifica conferma il trend negativo. La squadra di Spalato è molto prestigiosa in patria ma anche in Europa ha avuto fasi importanti. Nella sua storia è arrivata per ben tre volte ai quarti di finali della Champions League e ha disputato anche la Coppa Uefa contro il Tottenham nel 1984.

Ai giornalisti, il numero uno del Napoli avrebbe confidato anche il nome dell’eventuale allenatore che dovrebbe essere Edy Reja sul quale sono state spese le seguenti parole:

“Sono sempre in contatto con lui. L’ho sentito per anni dal ritorno in Serie A. Gli ho chiesto di venire a Napoli ad aiutarmi ma ha rifiutato. Mi ha sorpreso quando ha detto che verrebbe a Spalato per allenare.”

Il progetto

Sull’acquisto ci vorrà ancora del tempo ma studiare un progetto è sempre una cosa positiva. Questo è il pensiero dell’imprenditore che al momento non può acquistare un’altra squadra, considerata l’operazione conclusa con il Bari. Attualmente i buoni propositi con la squadra pugliese sono davvero tanti. Il rispetto è soprattutto per la piazza ma la suggestione croata sarà sicuramente considerata.