De Jong, arrivate due offerte: una da 50 milioni rifiutata!

Mundo Deportivo ha riportato le due offerte arrivate all’Ajax in estate per il gioiello de Jong, conferma anche da Overmars, ds del club

L’Ajax ha in casa un nuovo gioiello: Frenkie de Jong. Il giovane centrocampista olandese, che si è messo in luce nella Nations League con la sua nazionale, ha già visto l’interesse dei top club europei.

Classe 1997, de Jong è tra i migliori profili del calcio olandese. Marc Overmars, direttore sportivo dell’Ajax, ha ammesso di aver ricevuto delle offerte per il centrocampista. Durante un evento organizzato dalla società olandese, il ds ha confermato due offerte arrivate dal Barcellona. Offerte rispedite al mittente: “Il Barcellona non ha valorizzato de Jong”.

Offerta da 50 milioni

Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, Barcellona e Tottenham hanno fatto due offerte all’Ajax per il gioiello olandese. Il club spagnolo ha offerto 30 milioni di euro, mentre la società inglese ben 50 milioni di euro.

Entrambe le offerte sono state rifiutate dall’Ajax. Marc Overmars ha spiegato che il Barcellona potrebbe tornare alla carica per de Jong a gennaio, ma l’Ajax farà muro. Ecco le sue parole: “Il Barcellona può tornare per Frenkie a gennaio, ma i nostri giocatori non se ne andranno in quel periodo”. Sul centrocampista olandese c’è anche l’interesse di Inter e Real Madrid. La prossima estate potrebbe vedere un’asta per il giovane giocatore dell’Ajax.