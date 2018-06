Davide Santon sbarca a Roma, oggi le visite mediche

Davide Santon dice addio all’Inter

Finisce anche la seconda esperienza di Davide Santon in maglia nerazzurra. Il terzino sarà un giocatore della Roma.

La foto di Davide Santon che indossa una sciarpa giallorossa con Monchi è l’ultimo tassello del puzzle. Il terzino cresciuto nelle giovanili dell’Inter è stato inserito nella trattativa per portare Radja Nainggolan in nerazzurro e, a breve, sarà un nuovo giocatore della Roma. Finisce così la seconda esperienza in maglia nerazzurra per il terzino.

Nell’ultima stagione Santon ha subito più e più volte insulti e minacce sui social network, soprattutto su Instagram, al termine di non ottime prestazioni, tra cui quella contro la Roma a San Siro in cui un suo errore costò il gol dell’1-0 dei giallorossi.

Il ruolo di Davide Santon nella Roma

Anche il DS Monchi, dopo aver completato l’acquisto di Santon dall’Inter, ha subito gli insulti dei tifosi giallorossi. Tifosi non contenti dell’operazione che ha visto partire Radja Nainggolan verso una rivale in classifica. Il ruolo del terzino, però, sarà probabilmente quello di prima riserva visto che sulle due corsie laterali difensive la Roma ha già i titolari.

Di Francesco, però, non sarà di certo scontento dell’arrivo di Santon visto che già Bruno Peres è in uscita e, quindi, un terzino di riserva sarebbe comunque servito ai giallorossi.