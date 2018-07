Dall’Inghilterra sicuri, l’Inter ha fatto un’offerta per Mousa Dembèlè

Il Daily Express parla dell’offerta dell’Inter per Mousa Dembèlè

Il mercato dell’Inter non è ancora chiuso. L’obiettivo resta Dembèlè e, secondo il Daily Express, i nerazzurri hanno inoltrato un’offerta.

L’interesse dell’Inter nei confronti di Mousa Dembèlè non è un segreto. In Inghilterra, però, si parla addirittura di un’offerta ufficiale da parte dei nerazzurri. Secondo il Daily Express, infatti, il Tottenham ha ricevuto un’offerta da parte dei nerazzurri, offerta che comprende una parte economica ed una contropartita tecnica.

La cifra che i nerazzurri sembrano aver messo sul piatto è di 10 milioni di Sterline (11.3 milioni di Euro) insieme ad una contropartita tecnica che, però, per il momento resta ignota. Il Tottenham valuta il giocatore più di 20 milioni e, quindi, sarà difficile chiudere così la trattativa. Attenzione, però, alle squadre cinesi che fino a metà luglio potranno comprare il centrocampista belga. Proprio per questo, l’Inter dovrà aspettare la fine del mondiale prima di aprire una vera e propria trattativa per Mousa Dembèlè.

Il futuro dell’operazione

Luciano Spalletti ha individuato proprio in Mousa Dembèlè il proprio obiettivo principale per la mediana dei nerazzurri. Il contratto del belga è in scadenza a fine stagione e, senza la volontà di rinnovo, per questo il Tottenham dovrà abbassare le pretese.

Quando le società riusciranno ad incontrarsi a fine mondiale si capirà veramente se la pista è percorribile.