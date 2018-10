Dall’Argentina – l’Inter fa sul serio per un gioiello del River Plate: le ultime

Palacios, l’Inter fa sul serio: emissari in Argentina per il gioiello del River Plate

Le ottime prestazioni di Exequiel Palacios con la maglia del River Plate continuano a fare gola anche all’Inter. Secondo quanto riferisce dall’Argentina TyC Sports, il club nerazzurro manderà degli emissari in Sudamerica per monitorare da vicino il talentuoso classe ’98 nel match contro il Gremio, gara valida per le semifinali di Copa Libertadores.

Il centrocampista ha una clausola rescissoria di 15 milioni di euro, anche se Rodolfo D’Onofrio negozia già per raddoppiare la cifra. Il club argentino possiede il 70% del cartellino del giocatore. Il restante 30% è diviso in parti uguali tra il giocatore, il suo agente Renato Corsi e Marcelo Carracedo.