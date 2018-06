Dalla Francia arriva la notizia clamorosa su Malcom. I dettagli

Malcom, niente ritiro

Oggi doveva iniziare la stagione 2018/19 per Malcom, visto che proprio oggi partiva il ritiro estivo dei transalpini. Dalla Francia però, pochi minuti fa, è arrivata una notizia davvero clamorosa. L’esterno brasiliano, infatti, non ha raggiunto i suoi compagni in ritiro. I motivi, ufficialmente, sarebbero personali o, meglio, familiari.

Chiaro però che visto il grande interesse nei suoi confronti dell’Inter, concretizzatosi in una bozza d’accordo poi smentito dall’agente del calciatore, questa assenza fa notizia. Che ci sia davvero la società nerazzurra dietro questa assenza? Chissà. Quel che è certo è che la pista che porta all’esterno brasiliano è ancora calda.

L’Inter ha avuto necessità di lavorare sulle plusvalenze in questi giorni e sugli acquisti di Nainggolan e Politano, che arriverà oggi. Ma non ha mai perso di vista il brasiliano, incontrandosi diverse volte con l’agente Pastorello, intermediario tra i girondini e i nerazzurri per questa importante trattativa. E’ ancora presto per dire se è fatta o no, ma al momento registriamo questa assenza dal ritiro dei transalpini che fa sicuramente notizia.