Dalbert impressiona in allenamento, applausi per Nainggolan

Il brasiliano ha incantato tutti con un gol strepitoso durante la partitella in famiglia

Ad Appiano Gentile continuano gli allenamenti dei nerazzurri agli ordini di Spalletti. A parte gli undici impegnati con le rispettive Nazionali, il resto della squadra prosegue la preparazione in vista della ripresa del campionato. Sabato 15 settembre l’Inter ospiterà il Parma di D’Aversa, con quest’ultimo pronto a tutto per strappare punti preziosi contro Spalletti. Se dal ritiro dell’Argentina non arrivano buone notizie con Lautaro Martinez pronto a rientrare per un problema al polpaccio, ad Appiano a mettersi in mostra è Dalbert.

Durante la partitella di oggi, l’ex Nizza ha sorpreso tutti con una rete spettacolare: sinistro potente dalla distanza che si è insaccato all’incrocio dei pali. Il brasiliano da quando è arrivato a Milano non è riuscito a imporsi tanto da non riuscire a conquistare la stima e fiducia da parte dei tifosi. Spalletti, nonostante non l’abbia inserito nella lista Champions, ha sempre creduto nel valore del giocatore. Ha preferito non lasciarlo partire nel mercato estivo per dargli ulteriormente fiducia. Fiducia che Dalbert sta cercando di ripagare con tanto impegno durante gli allenamenti sperando in una maglia da titolare già nella sfida con il Parma.

L’allenamento odierno ha visto anche un simpatico siparietto che ha visto protagonista Nainggolan. Al suo arrivo in campo, il belga è stato accolto tra gli applausi dai suoi compagni con tanto di stratta di mano. L’ex Roma sempre più leader dei nerazzurro.