Dalbert: “È andata bene e devo ringraziare…”

Dalbert a Inter tv ha tenuto a ringraziare Spalletti per un motivo

Dalbert è stato un oggetto misterioso del mercato nerazzurro per lunghi tratti della scorsa stagione. Spalletti però non lo ha mai abbandonato e il ragazzo ha tenuto a sottolineare questo nel corso dell’Intervista:

<<Da quando sono arrivato questa ela stata sicuramente la migliore gara. Vittoria importante per l’entusiasmo e per i nostri programmi. Spalletti potrà avere fiducia in me? Penso di si. La vittoria la dedico a lui che mi ha sempre difeso come del resto ha fatto sempre la mia famiglia, sostenendomi nei momenti difficili. L’Assist per Martinez? È andata bene. La palla per fortuna è entrata>>.