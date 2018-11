Dai fischi agli applausi: c’è l’Inter da riconquistare. E il ct lo richiama in nazionale

Arrivato all’Inter come grande acquisto, ha deluso le aspettative, ora sta tornando e il suo ct lo premia convocandolo nuovamente

La cura Spalletti sta facendo bene a molti giocatori dell’Inter. Ne sa qualcosa anche Joao Mario, che da separato in casa qualche mese fa, è tornato protagonista con la maglia nerazzurra. Lanciato nella mischia a sorpresa nel match dell’Olimpico giocato e vinto contro la Lazio, Joao Mario ha disputato un ottimo incontro nell’ultimo impegno dei nerazzurri in campionato.

Contro il Genoa, il centrocampista portoghese è stato tra i migliori in campo. Un gol e un assist per Joao Mario, per una prestazione convincente. Due partite giocate dopo mesi di buio. Il giocatore nerazzurro è tornato dal prestito al West Ham e si è rimesso in gioco. Dal ritiro estivo, Joao Mario si è calato nuovamente nella realtà nerazzurra. Tanto lavoro, tanta applicazione alle richieste di Spalletti e l’arrivo di una nuova occasione, ben sfruttata dal portoghese.

Nazionale

Questo oggi Fernando Santos ha diramato l’elenco dei convocati per il match che vedrà il Portogallo impegnato contro l’Italia nella Nations League. Tra i giocatori chiamati c’è nuovamente Joao Mario, che torna in nazionale dopo il mondiale russo.

Protagonista nell’Inter e ritorno in nazionale, per Joao Mario sono settimane importanti. Questi sono dei piccoli passi, ma il giocatore portoghese ha un’altra mentalità. Più sicuro, più deciso in campo e nelle giocate, più personalità: questo è il cambiamento di Joao Mario.

Felicità

Joao Mario ha postato tutta la sua felicità per il ritorno in nazionale. Attraverso il suo profilo Twitter, ecco il commento del giocatore nerazzurro: “Molto felice di rappresentare la selezione di tutti noi!”

Muito feliz por representar a seleção de todos nós! #TudoPorPortugal @selecaoportugal pic.twitter.com/QqHijO7ipp — João Mário (@joaome17) 8 novembre 2018