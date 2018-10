Inter News: una Curva straordinaria

(Inter News Derby) La Curva Nord nerazzurra ha iniziato la stagione alla grandissima. Le coreografie realizzate in occasione della prima di campionato in casa con il Torino (Corri e Lotta) e quella per salutare il ritorno in Champions con il Tottenham (We are back) sono state oggetto di apprezzamenti generali.

Ma quello che i ragazzi della Nord stanno preparando in occasione del derby potrebbe lasciare tutti a bocca aperta. Le operazioni di preparazione vanno avanti dall’estate e tutto lascia pensare che si tratterà di una scenografia clamorosamente bella.

“Arrivate un’ora prima”

Per l’occasione la Curva ha voluto lanciare un messaggio ai tifosi che seguiranno la stracittadina dai tre anelli del settore verde. Questo il comunicato apparso oggi sul sito della Curva.

“In vista della stracittadina di domenica sera, invitiamo tutti gli Interisti che popoleranno i settori 1°, 2° e 3° anello VERDE a recarsi allo stadio presto e prendere posto nei vari settori con almeno 1 ora di anticipo rispetto al fischio d’inizio. Questo faciliterebbe di molto le operazioni di apertura dell’imponente coreografia che stiamo preparando da 3 mesi. Considerando la delicatezza e la difficoltà delle fasi di apertura, contiamo sul vostro fondamentale aiuto e supporto per far sì che tutto riesca alla perfezione”.

Fonte Curvanordmilano.net