Cruciani parla della nazionale

Il noto giornalista Giuseppe Cruciani, in diretta a Tutti Conovocati, programma radiofonico, ha parlato della situazione della nazionale italiana. Un altro K.O. per la nazionale di Roberto Mancini, che non vince una partita da ormai un anno. Periodo difficile per gli azzurri, dopo l’esclusione al mondiale non sono riusciti ad alzare la testa ed a combattere per tornare a conquistare la tanto sperata vittoria.

Le dichiarazioni di Cruciani

“Dopo tre partite amichevoli a giugno bisognava avere un’ossatura di squadra da presentare in questa Nations League, critiche a Mancini sono molto più leggere di quelle che riceverebbe un altro commissario tecnico. La Nazionale non è provare dei giovani, è mettere i migliori o quelli che credi che siano i migliori. Mettere la difesa del Milan e non Bonucci e Chiellini in una partita ufficiale è una follia. Non è giocando 2 partite di Nations League è che ti fai l’esperienza necessaria, la Nazionale deve tornare a vincere una partita. Non credo sia sperimentazione quella di # Mancini, credo invece che sia solo una grande confusione”.

🎤@giucruciani: "La #Nazionale in Serie A di Nations League è una contraddizione, in altri gironi delle leghe inferiori ci sono squadre che ci farebbero il mazzo" — Tutti Convocati (@tutticonvocati) September 11, 2018

Fonte: Tutti Convocati