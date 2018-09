Croazia, disfatta storica: sconfitta 6-0 dalla Spagna. Vrsaljko infortunato

Loading...

Per la prima volta nella sua storia, la Croazia subisce 6 reti, è una disfatta storica, infortunio per il nerazzurro Vrsaljko

La Croazia ha subito la sconfitta più pesante della sua storia. E’ successo questa sera in Spagna, allo stadio ‘Manuel Martinez Valero’ di Elche. Contro i padroni di casa, i vice campioni del mondo sono stati battuti nettamente 6-0.

Una disfatta storica per la Croazia, che mai aveva subito sei reti in un match. E pensare che nei primi venti minuti dell’incontro sono stati proprio i croati ad avere due nitide occasioni per passare in vantaggio.

Il tracollo croato

Dal minuto 24, il match ha preso un’altra piega. E’ il momento del vantaggio spagnolo, con un perfetto colpo di testa di Saul Niguez su cross arrivato dalla destra. Al 33° il raddoppio della Spagna, con la prima rete in nazionale di Marco Asensio, con un sinistro potente da fuori area che non lascia scampo a Kalinic. La terza rete spagnola arriva al 35°, è ancora Asensio protagonista con un potente sinistro che si stampa sulla traversa. Il pallone sbatte sulla schiena del numero uno croato Kalinic e finisce la sua corsa in fondo alla rete. Primo tempo che si chiude sul 3-0 per la Spagna.

Nella ripresa, non arriva la reazione della Croazia e i padroni di casa dilagano. La quarta rete arriva al 49° con Rodrigo, che non sbaglia a tu per tu contro Kalinic. Al 57° è Sergio Ramos, con un colpo di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto dalla sinistra, a insaccare la quinta rete per gli spagnoli. Alla festa partecipa anche Isco, che al 70° fissa il punteggio sul 6-0 con un perfetto destro da dentro l’area di rigore. Finisce con il trionfo spagnolo e la disfatta croata, alla peggior sconfitta della sua storia.

Vrsaljko infortunato

Nella notte da incubo per la Croazia, c’è da registrare l’infortunio di Sime Vrsaljko. Il terzino destro dell’Inter è uscito dopo venti minuti per un problema al ginocchio sinistro. Il giocatore nerazzurro è uscito camminando. Ora si dovrà attendere l’esito degli esami a cui sarà sottoposto il difensore croato.

Serata negativa anche per Brozovic e Perisic, titolari nella Croazia. I due giocatori nerazzurri non hanno lasciato il segno nel match. Per il centrocampista croato anche un cartellino giallo preso nella prima frazione di gara.