Croazia | Dalic svela un retroscena su Vrsaljko: “Abbiamo pensato che…”

Vrsaljko, ecco cosa è accaduto

Il commissario tecnico della Croazia, Zlatko Dalic, ha raccontato le motivazioni della sostituzione di Sime Vrsaljko durante la gara contro l’Inghilterra. Sostituito a scopo precauzionale in modo d evitare ulteriori lesioni.

Le parole di Dalic

“Venivamo da 90 minuti molto impegnativi contro la Spagna con solo due giorni di riposo. Sapevamo di non essere al meglio fisicamente. Dopo aver sventato una situazione pericolosa, Sime, ha sentito tirare il muscolo. Abbiamo capito che sarebbe stato meglio preservarlo in modo da evitare gravi lesioni. Ha dimostrato di poter giocare partite importanti ravvicinate sia con la nazionale che con il club. Se fosse stata una finale non lo avrei cambiato, ma in questo caso è stato meglio preservarlo”.

Fonte: una-cff