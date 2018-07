(Criscitiello) Juve con Pisa e Catania? Forse… ma non l’Inter

Inter Juventus: pareri opposti sulle seconde squadre

(Inter Juventus) Michele Criscitiello, nel suo solito editoriale del lunedì, si è soffermato ad analizzare il comportamento dei vari club della serie A rispetto alle seconde squadre.

La novità è stata introdotta recentemente dalla nuova dirigenza della Federazione e sta proponendo ipotesi e soluzioni diverse nelle società della massima serie.

Diversamente da quanto era apparso nei primi giorni dopo l’introduzione delle squadre B, l’Inter non pare al momento intenzionata a partecipare immediatamente alla novità. Decisione figlia, probabilmente, delle vittorie a ripetizione della Primavera e di tutto il settore giovanile che, al momento, potrebbero consigliare di non abbandonare la strada che ha portato tanti successi di prestigio.

Questa posizione pare essere particolarmente apprezzata da Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, che ha esposto questa riflessione.

La tesi di Criscitiello

“Giorni e ore calde per le società di Serie A. Le più cariche sono Juventus e Milan. Inter, Roma, Atalanta, Fiorentina e Udinese sono propense ad aspettare un altro anno per fare le cose con calma e intelligenza.

Partire oggi sarebbe pura follia. Il Milan ha altri problemi e non capiamo come possa avere tempo per pensare alla seconda squadra. L’unica che spinge è la Juventus, ma fare oggi la seconda squadra quando non hai neanche l’allenatore della Primavera significa essere fuori dalla realtà. Anche la Juventus si adegui e pensi al bene del sistema e non a quello personale.

Oggi le seconde squadre non si possono fare. Vi sembra il caso che, al 2 luglio, una squadra di C non abbia un allenatore, un calciatore e non abbia fatto ancora l’iscrizione al campionato? Senza sapere dove giocare alla domenica e senza sapere regole certe.

Già l’idea di mettere la Juventus B nel girone con Pisa o Catania ci fa venire il mal di testa, figuriamoci senza regole chiare dove finiremo. Prendetevi un altro anno e se tutti insieme partorirete un’idea sana, allora, saremo i primi ad appoggiarla”.

Fonte: TuttoMercatoWeb

