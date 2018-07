Cosa sta succedendo fuori da San Siro? Il mistero sta spopolando sul web: la foto

Sul web tante foto postate da ‘San Siro’ e dintorni

Che cosa sta succedendo a Milano? Da alcuni giorni la città milanese è invasa dalle larve giganti. Da ‘San Siro’ ai ponti dei Navigli, sul web sono presenti molte foto che riprendono questo fenomeno.

Trovati nei cestini dell’immondizia, davanti all’università Bocconi, vicino a ‘San Siro’, il mistero delle larve giganti è presenti da giorni nella città.

Sui social è scattato l’allarme. Molti utenti hanno postato le foto di questi esseri, ed è stato lanciato l’hastag #larvegiganti. Stupore, paura e divertimento, è un mix di emozioni che si susseguono.

Oltre alle immagini, sono tanti i commenti che si possono trovare sui social. “Larve giganti non identificate, faccio una foto e scappo a gambe levate” e “Niente, vai in facoltà e ti ritrovi questa roba schifosissima. Per favore togliete immediatamente quelle cose”.

Al momento, nessuno ha parlato di questo mistero. Per molti, probabilmente, si tratta di una campagna pubblicitaria.

Ecco una foto tratta del web di questo mistero che affligge negli ultimi giorni la città di Milano.