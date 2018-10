Inter News: nello spogliatoio ieri sera

(Inter News) Vorremmo che fosse andata così. Di certo non è quanto è successo ad Eindhoven ieri sera ma probabilmente non siamo molto lontani dalla realtà. Fischio finale dell’arbitro, festa grande, corsa sotto i tifosi giunti dall’Italia, poi dritti negli spogliatoi. Spalletti attende sull’uscio che sia arrivato anche l’ultimo dei ragazzi, poi entra nello stanzone incazzato come una iena. I giocatori restano basiti nel vederlo con la vena di fuori, cala il silenzio, si cerca di capire cosa gira nella testa di questo rompiballe toscano.

Il mister li guarda negli occhi, uno per uno, girando attorno alle sedute dello spogliatoio, con il fumo che gli esce dalle narici come al toro prima della corrida. Ma il Toro in questo caso seduto è li seduto in mezzo a Icardi e Borja Valero, lui è il toreador che si mette al centro dell’arena e lancia la sua reprimenda.

Quello che vi dico da due anni

“Brutte teste di rapa, avete visto se vi riesce? Avete visto se vu’ siete capaci di dominare in lungo e in largo? Son due anni che ve lo ripeto che vu’siete forti ma voi niente, duri come le pine. Cacasotto ad intermittenza che un’ vu siete altro! Qui stasera vu’ avete fatto quello che vi dico tutti i giorni di tutte le settimane che Cristo mette in terra, l’avete visto il tabellone a fine gara o qualcuno s’ è distratto? 2 a 1 per noi, in trasferta in Champions.

Altro che Sassuolo o Parma! Li sentite quelli nella curva come cantano? E li sentite, perché io li sento, quelli in tutta Italia che urlano e godono come ricci in calore? E allora? Che è’ stato un caso stasera? Oppure vu’ avete mangiato pane e viagra a merenda? Te Mauro, maremma vigliacca, quante volte te l’ho chiesto di tornare come tu’ha fatto stasera? Ma te duro, co i’ Sassuolo piantato lassù, come un palo della vigna di’ Cioni. Vecino, stasera un’tu l’ha presa eh? Che ti mancava i tu’amico Adani? Che gli s’ha a dire a Lele di prendere i’posto di Scarpini per vedere se tu’ la butti dentro un po’ più spesso? Magari anche di piede eh, un ci s’arrabbia mica se tu fai gol anche co’ i destro ogni tanto.

Forse non è andata proprio così, ma…

Te Ivan icchè tu ha’ da guardare? Tu’ ha’ fatto un’altra partita da piangere, ma icchè ti devo fare io a te? Che c’ ha’ bisogno della maglia a quadri bianca e rossa per giocare come si deve? Si sentirà se a te ti fanno gioca’ con quella. E te Samir mi raccomando, un’ ti buttare quando ti tirano da lontano, un’ t’avessero a venire i dolori alla schiena.

Lautaro, tu mi guardi con l’occhio torvo? Un’ tu devi essere arrabbiato, te l’avevo detto che tutte le serate le un’sono uguali, abbi fede pischello.

Però vu’ siete stati proprio bravi ragazzi, vu’ m’avete fatto ringalluzzire tutto a vedervi giocare così, ora voglio vedere icchè gli hanno i’coraggio di raccontare quelli su’ giornali. Gli si fa venire gli stranguglioni allo stomaco a tutti se si continua così. Via tutti sotto la doccia, accident’a’ voi.”

Forse non è andata proprio così, ma conoscendo ormai un po’ Spalletti potremmo non essere andati troppo lontani con la fantasia.