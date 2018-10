(CorSera) Sconcerti, parole importanti: “Inter squadra all’italiana: le basta…”

Sconcerti: “Inter squadra all’italiana”

Mario Sconcerti, nel suo consueto editoriale per il Corriere dello Sport, ha parlato della giornata di Serie A appena conclusa. Ovviamente, non ha potuto fare a meno di dedicare un ampio spazio all’Inter, uscita vittoriosa dalla sfida contro la Spal.

Le parole dell’ex opionionista di Sky non sono mai banali, tanto che non lo sono nemmeno oggi: «L’Inter ha finalmente risolto il suo problema: non è obbligata a giocar bene, le squadre all’italiana non dovevano farlo. Le bastava resistere e segnare un gol per differenza di qualità. Credo sia quello che può fare l’Inter».

Parole importanti che significano molto: la squadra di mister Spalletti non eccelle certo per il bel gioco, anzi. Però ha una qualità fondamentale: sa soffrire. E, dopo aver sofferto, sa colpire al punto giusto e al momento giusto. La partita-manifesto di questa qualità è senza dubbio Inter-Tottenham, quando Icardi e compagni hanno sofferto e poi, nel finale, hanno ribaltato una partita che sembrava persa.

“Ha più qualità, quindi…”

Sconcerti poi continua con la sua disamina sull’Inter arrivando a questa conclusione: «Ha più qualità del 90% delle squadre di A. Le basta resistere e assecondare la partita per essere molto dentro il campionato. La sua complessità di squadra non sarà mai risolta. O ha lentezza, o ha disordine. Ma può vincere almeno 23-25 partite solo per semplice superiorità».

Che l’Inter abbia più qualità di gran parte delle squadre di A è fuori discussione, ma ciò non può implicare che debba vincere ogni volta che è più forte, sarebbe un tantino forzato. Nel calcio tutto può succedere, in quello moderno ancor di più. Tutte le squadre sono preparate per fare bene e ben messe in campo e ogni partita ha una storia a sé. Quindi le partite vanno portate a casa con merito, non perché si è più forti. E l’Inter in questo, perlomeno oggi, pecca un po’.