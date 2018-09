CorSera | Raiola non le manda a dire a Sacchi, che bordata

Raiola risponde a Sacchi

Arrigo Sacchi, a Radio Deejay, ha espresso la sua opinione, piuttosto dura, su Mario Balotelli. Raiola, procuratore del numero 9, ha subito riposto alle parole dell’ex allenatore. L’ex c.t. della nazionale Italiana ha commentato così SuperMario: “Bisogna avere poche idee ma chiare: il calcio è uno sport di squadra, e l’intelligenza conta più dei piedi. Quindi, per prima cosa devo andare a prendere giocatori che abbiano intelligenza. Poi serve generosità, passione, professionalità. Tutti hanno la macchina, ma per farla muovere serve la benzina; e nel calcio la benzina è l’intelligenza, la passione, la professionalità. Ecco, diciamo che basta lo spirito di squadra: già quello ti fa essere una persona degna”.

La risposta di Raiola

Come si legge sul Corriere della Sera: “L’intelligenza non serve solo nel calcio, ma anche nella vita. Con le sue parole ha chiaramente dimostrato di non avere né intelligenza, né classe. Non capisco perché stiano a sentire uno che alla fine vive di credito per aver guidato una squadra così forte, il Milan, che vinceva da sola. Sacchi deve solo ringraziare Berlusconi e pensare alla finale persa con la Nazionale perché quella squadra doveva vincere il Mondiale e lo ha perso lui. Dopo il Milan non ha più vinto da nessuna parte e non ha diritto di dare lezioni. Per il resto mi sembra che quello che ha dichiarato su Mario confermi quello che dicono su di lui da un po’ di tempo. E’ fuso… E mi fa solo pena”.

Fonte: Corriere della Sera