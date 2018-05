Orsato: arriva la decisione

Il morale di Daniele Orsato dopo la clamorosa partita tra Inter e Juventus è davvero sotto ai piedi. Lo riferisce il Corriere della Sera che conferma la presenza di ” inevitabili perdigiorno” sotto casa del fischietto di Schio. Ore inutili visto che difficilmente gli arbitri concedono parole sugli episodi. Dopo il match si è scatenato un vero e proprio terremoto mediatico e non. Molti inneggiavo a Calciopoli 2.0. Altrettante persone vorrebbero che l’intera terna arbitrale venisse radiata. Il sistema calcistico, dopo Inter- Juventus, è scoppiato totalmente. Mancano tre giornate e, mai come quest’anno, tutto è ancora in discussione dal punto di vista matematico.

Dopo la vittoria della Juventus a San Siro è arrivata anche la sconfitta del Napoli in terra fiorentina. I partenopei sono apparsi quasi demotivati e delusi da una storia che puntualmente è solita ripetersi. Lo scudetto è ormai quasi assegnato.

Il direttore del Derby d’Italia, a quanto pare, è consapevole degli errori commessi e del clamoroso secondo giallo non dato a Miralem Pjanic. Episodio confermato anche dai vertici Aia.

La scelta

Proprio l‘Aia ( Associazione Italiana Arbitri) con tutta probabilità lascerà a riposo lo stesso Orsato e gli vieterà di arbitrare le restanti gare fondamentali, da direttore centrale, di questo campionato.

Si prospetta una delega come responsabile o assistente della tecnologia Var. Il fischietto veneto non ha il morale per gestire a pieno una partita al momento.

Daniele Orsato però farà comunque parte della squadra che partirà per i Mondiali in Russia.

FOnte Corriere della sera