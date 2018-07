(Corsera) La situazione a Roma precipita: ultimatum a Florenzi, l’Inter ci crede

Mercato Inter: si aspettano le ultime mosse

(Mercato Inter) Il Corriere della Sera riporta da poco una notizia che potrebbe aprire scenari completamente nuovi per la fascia laterale dell’Inter. Questo il resoconto del quotidiano milanese: “Alessandro Florenzi vuole 4 milioni di ingaggio. Il suo contratto con la Roma scade nel 2019 e i giallorossi arrivano a 3 con i bonus.

Il tira e molla dura da un po’ e in società si sono stufati. O firma entro la fine della settimana o il d.s. Monchi potrebbe cederlo. L’Inter è pronta. Florenzi potrebbe sorpassare sia Vrsaljko che Zappacosta. I nerazzurri, che non mollano né il mediano Dembelè del Tottenham, né l’esterno brasiliano Malcom del Bordeaux, sembrano determinati a colmare il gap con la Juventus“.

L’Inter può solo attendere

L’Inter dunque sta alla finestra per capire cosa succede nella capitale, pronta a sferrare l’attacco finale qualora le parti arrivino alla rottura.

Florenzi rappresenterebbe la soluzione sognata da Spalletti per coprire il ruolo lasciato libero da Joao Cancelo. Con qualche differenza positiva a vantaggio del terzino giallorosso. Innanzitutto la grande personalità, l’esperienza internazionale maturata in anni di maglia azzurra e di Champions disputate nella Capitale.

E soprattutto il fatto di conoscere perfettamente Spalletti e le sue esigenze tattiche, frutto degli anni passati insieme nella Roma con ottimi risultati. L’allenatore nerazzurro non ha mai nascosto, tra le righe, che l’ipotesi Florenzi sarebbe il tassello giusto per dare il là ad una campagna acquisto di enorme spessore, garantendo alla squadra personalità, intelligenza tattica e grande flessibilità di impiego.

Nell’immaginario collettivo romano, Florenzi sarebbe destinato a raccogliere il testimone della “romanità” che fu di Francesco Totti e poi di De Rossi. Ma ormai nel calcio di oggi non c’è più spazio neanche per questi sentimenti così forti.

Fonte Corriere della Sera