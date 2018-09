Inter News Icardi alla svolta

(Inter News Icardi) Voleva la Nazionale,voleva la Champions. Eccolo servito il bomber nerazzurro, in pochi giorni albiceleste e coppa dalle grandi orecchie lo vedranno finalmente protagonista principale. Il sito del Corriere della Sera analizza il momento del capitano nerazzurro alla vigilia degli appuntamenti più importanti per un giocatore del suo livello.

Il problema è che Maurito arriva a questa dead line non nelle migliori condizioni. L’infortunio muscolare che si trascina dietro ormai dallo scorso campionato e che periodicamente riaffiora ha messo in forse la partecipazione al doppio impegno della sua nazionale. Fuori nel primo contro il Guatemala, quasi certamente Maurito sarà in campo fin dal primo minuto martedì notte contro la Colombia. Forse non per tutta la gara, ma il suo impegno a questo punto è quasi certo.

Poi di corsa in Italia, dove lo attende il Parma. A secco nelle prime due di campionato contro Sassuolo e Torino, in tribuna a Bologna per il guaio muscolare, Icardi sarà a disposizione di mister Spalletti solo nell’immediata vigilia della partita contro gli emiliani.

In dubbio per il Parma

Considerato che tre giorni dopo arriva il Tottenham a San Siro per l’atteso rientro in Champions dell’Inter dopo sei anni, il mister potrebbe decidere di non rischiarlo sabato pomeriggio per averlo al 100% nella gara di Champions.

In questo caso l’attacco nerazzurro potrebbe ricalcare quello impiegato a Bologna con Keita centrale. L’alternativa è l’impiego al posto del capitano di Lautaro Martinez, anche lui acciaccato in nazionale e rientrato subito a Milano. Il suo infortunio sembrava addirittura più preoccupante di quello di Icardi ma i giorni di lavoro passati alla Pinetina dovrebbero essere sufficienti a rimetterlo in piena forma in tempo.

Icardi capitano dell’Inter che si riaffaccia per riveder le stelle, Icardi già punto di riferimento della nuova nazionale di Scaloni dopo il flop mondiale. “Capitani si nasce” scrive il Corsera. Maurito sa quante siano le attese che gravano ora sulle sue spalle. Negli anni passati dopo tre partite aveva già festeggiato più volte il gol, adesso tutti si aspettano da lui un mese da campione. “Il rodaggio è finito, ora è pronto per tornare a giocare e a segnare. Icardi e l’astinenza è un paradosso che non può reggere.”

Fonte Corriere della Sera