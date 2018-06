(Corsera) Con Nainggolan l’Inter ha trovato un jolly e un leader. Spalletti gli ha detto…

Corsera – Nainggolan è la miccia che accende le ambizioni dell’Inter

Nainggolan non ha dimenticato Roma, dove è stato protagonista per 4 anni e ha lungamente pensato di rimanere sino alla fine della carriera, ma ora sente di aver fatto la scelta giusta.

Questo quanto sottolinea oggi il Corriere della Sera a proposito del passaggio all’Inter del Ninja. Il belga è la miccia che accende le ambizioni di una squadra che, sinora, ha fatto le cose perbene.

De Vrij per la difesa «che all’occorrenza sarà a tre», dice l’allenatore, Asamoah per la fascia sinistra, Lautaro Martinez la giovane alternativa di qualità a Icardi. Ma è Nainggolan il campione in grado di marcare la differenza. Un giocatore tuttofare.

Nel 4-2-3-1 può sistemarsi dietro Maurito, oppure giocare in linea con Perisic dietro il capitano se Spalletti dovesse scegliere il 4-3-2-1, addirittura mediano in certe partite in cui l’Inter giocherà in maniera ultra offensiva. Un jolly e un leader. Anche un capopopolo se entra in sintonia con l’ambiente.

E lui Milano è intenzionato a farsela piacere in fretta. L’Inter è la sua sfida, l’ultima, per dare l’assalto al trono della Juve. Con la Roma non c’è riuscito. Spalletti gli ha assicurato che insieme faranno grandi cose. Ieri si sono abbracciati nella sede nerazzurra dove l’allenatore ha fatto il punto di mercato con i dirigenti. Poi, tutti insieme, sono andati a cena.