(CorrSera) Zampata da Ninja: all’Inter basta l’alieno Nainggolan

Gioco lento, assenze e paure: poi però basta la giocata dell’ex Roma

Il Corriere della Sera titola: “Zampata da Ninja”, l’Inter torna al successo grazie a Nainggolan, che apre la strada per la vittoria dei nerazzurri sul campo del Bologna.

“La squadra di Spalletti sceglie la strada della pazienza per strappare la prima vittoria in campionato e convincersi di essere una grande squadra. A Bologna si stavano miscelando gli elementi per una crisi: le paure per le prime due giornate, le assenze di Icardi e Lautaro, un’ora e passa di gioco lento e molle, senza qualità sulla trequarti, ed il timore di restare di nuovo incagliati.

Poi sul pianeta nerazzurro però è atterrato l’Alieno Nainggolan che ha spaccato il match con un gol liberatorio. Inzaghi poi ha inserito tutte le punte per riprendere una partita persa, ma – si legge – è stato punito per aver squilibrato la squadra”.

Il giocatore a InterTV: “Era importantissimo vincere”

“Sono contento per i tre punti, era un’esigenza. Siamo ancora un po’ indietro, non abbiamo iniziato bene questo campionato, ma possiamo riprenderci alla grande”. Queste le parole di Radja Nainggolan ai microfoni di InterTV dopo il successo netto di Bologna.

“È sempre così contro una grande squadra, le altre si chiudono e provano a strappare punti. Dopo averla sbloccata si sono aperti più spazi – spiega l’autore del momentaneo 1-0 -. Era importantissimo vincere, avevamo fatto 1 punto su 6, ora siamo in ripresa. Adesso due settimane per ricaricare i motori perché poi sarà tosta. Il girone di Champions? L’anno scorso ho vissuto momenti bellissimi, posso dire che nessuno è imbattibile. Bisogna lavorare al massimo e sfidarli con le nostre forze”.

Fonte: Corriere della Sera