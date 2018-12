Coppa Italia, ecco chi affronterà l’Inter agli ottavi di finale

Coppa Italia, passa il Benevento: agli ottavi di finale sfiderà l’Inter

Il primo impegno ufficiale dei nerazzurri nel 2019 sarà per gli Ottavi di Finale di Coppa Italia, in programma a metà gennaio contro il Benevento, uscito vittorioso dalla sfida con il Cittadella. La qualificazione si deciderà in gara ‘secca’ al “Meazza”. Come riporta inter.it, per l’occasione gli abbonati potranno acquistare un biglietto a soli 5€; per tutti gli altri, prezzi a partire da 10€.

La vendita avverrà in tre fasi:

Dalle ore 10 di giovedì 6 dicembre alla mezzanotte di giovedì 13 dicembre: solo online su inter.it/tickets , tutti gli abbonati di Primo Rosso, Primo Arancio, Primo Blu e Secondo Verde potranno confermare il proprio posto a 5€. Dalle ore 10 di venerdì 14 dicembre alla mezzanotte di giovedì 20 dicembre: solo online su inter.it/tickets , tutti gli abbonati (anche chi ha già confermato il proprio posto) potranno acquistare un massimo di 4 biglietti (per sé e per amici) in un qualsiasi posto disponibile del primo anello a 5€. Da venerdì 21 dicembre: vendita libera per tutti; per gli abbonati rimane il prezzo di 5€ a biglietto mentre per tutti gli altri i biglietti partiranno da 10€ (5€ per gli Under 14).