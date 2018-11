Copa Libertadores, scena assurda a Buenos Aires! Follia di un tifoso (VIDEO)

Copa Libertadores, non solo l’assalto al pullman del Boca Juniors, ecco un’altra folle azione di un tifoso

Copa Libertadores, da pochi minuti è arrivata l’ufficialità del posticipo della finale di ritorno tra River Plate e Boca Juniors. Il match avrà inizio alle 22:00 ora italiana. La decisione è stata presa dalla federazione sudamericana dopo il folle assalto al pullman del Boca Juniors. Tanta paura tra i giocatori, con alcuni di loro che sono stati male all’arrivo al ‘Monumental’, lo stadio del River Plate.

Un’azione da censurare quella compiuta da una parte della tifoseria di casa. Purtroppo, questo non è stato l’unico grave episodio. In un video presente su Youtube e postato dal quotidiano spagnolo Mundo Deportivo, si vede una tifosa del River Plate che lega intorno alla vita di una bambina alcuni bengala. In questo modo, si vuole cercare di far entrare nello stadio i razzi, il cui ingresso è vietato. Mettendoli addosso alla bambina, difficilmente verrà controllata dalla sicurezza prima dell’ingresso presso lo stadio. Un altro episodio da censurare, un gesto assurdo, folle: non c’è altro da dire.

💥 ¡LAMENTABLE! 🚨 Un hincha de River esconde bengalas en el cuerpo de una niña https://t.co/q5gwNdFSES #CONMEBOLLibertadores pic.twitter.com/git9unRWxl — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) 24 novembre 2018