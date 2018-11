Copa Libertadores: non si giocherà River Plate-Boca Juniors. Gli aggiornamenti

Copa Libertadores, la decisione è stata presa poco fa dalla CONMEBOL, finale nuovamente sospesa, i dettagli

Copa Libertadores, River Plate-Boca Juniors non verrà giocata neanche questa sera. E’ notizia di pochi minuti la nuova sospensione della finale. La decisione è stata presa dalla CONMEBOL: “Non ci sono le condizioni”.

Ora, sarà da stabilire una nuova data per la disputa della finale di ritorno. Le ultime notizie che arrivano dall’Argentina parlano dell’8 dicembre come possibile data. Un match sospeso nella giornata di ieri, dopo l’assalto al pullman del Boca Juniors da parte di un gruppo di tifosi del River. Lo stesso Boca Juniors, qualche ora fa, tramite un comunicato ufficiale, ha chiesto nuovamente di non giocare l’incontro. Ora, è arrivata l’ufficialità: non si gioca.