Ecco i nerazzurri convocati in nazionale, per Asamoah problema al…

Problemi per Asamoah

Sono in tutto 12 i convocati i nerazzurri convocati nelle varie nazionali. Tra di loro ci sarebbe stato anche Asamoah, se non fosse per l’infiammazione al ginocchio che ha costretto il terzino nerazzurro ad un riposo forzato per poter recuperare al meglio. Tramite un comunicato, la Football Association del Ghana ha fatto sapere che Kwadwo necessita di cure mediche urgenti e per questo motivo non prenderà parte alla gara contro l’Etiopia.

Leggi anche: (ID) Sébastien Frey: “Sono molto affezionato all’Inter. Areola? In Italia…”

I nerazzurri convocati

Mauro Icardi e Lautaro Martinez: Argentina-Messico (Amichevole, 16/11) e Argentina-Messico (Amichevole, 20/11)

Ivan Perisic, Marcelo Brozovic e Sime Vrsaljko: Croazia-Spagna (UEFA Nations League, 15/11) e Inghilterra-Croazia (UEFA Nations League, 18/11)

Stefan de Vrij: Olanda-Francia (UEFA Nations League, 16/11) e Germania-Olanda (UEFA Nations League, 19/11)

Roberto Gagliardini e Matteo Politano: Italia-Portogallo (UEFA Nations League, 17/11) e Italia-USA (Amichevole, 20/11)

Milan Skriniar: Slovacchia-Ucraina (UEFA Nations League, 16/11) e Rep.Ceca-Slovacchia (UEFA Nations League, 19/10)

Matias Vecino: Brasile-Uruguay (Amichevole, 16/11) e Francia-Uruguay (Amichevole, 20/11)

Joao Miranda: Brasile-Uruguay (Amichevole, 16/11) e Brasile-Cameroon (Amichevole, 20/11)

Joao Mario: Italia-Portogallo (UEFA Nations League, 17/11) e Portogallo-Polonia (UEFA Nations League, 20/11)