Conte Roma, arriva la conferma sul cambio allenatore: ecco quando

La Roma pensa al cambio

La Roma ha letteralmente deluso le aspettative con un un partenza per niente fluida in Campionato. 4 punti in tre partite ma soprattutto poca chiarezza nel nuovo modulo hanno fatto crollare la permanenza di Di Francesco sulla panchina capitolina.

Il nome del successore è quello che fa ombra a tanti big: Antonio Conte. Se qualche settimana fa, questa notizia, poteva considerarsi infondata, oggi, non è più così e arriverebbero anche delle conferme a riguardo. Come riporta Calciomercato. com, il bookmaker britannico Stanleybet avrebbe quotato a 5.00 il matrimonio tra la Roma ed il tecnico ex Chelsea.

L’accordo non avverrà subito perché al coach salentino, liberarsi prima di gennaio dal Chelsea, costerebbe una ventina di milioni ma il periodo del mercato invernale sarebbe l’ideale. L’ex allenatore della Nazionale, come aveva anche confidato al suo entourage, era stato molto vicino club di Pallotta prima di sposare il progetto di Tavecchio per gli Europei 2016.

Il passaggio di Conte alla Roma, quindi, è quasi scontato infatti nelle quote Stanleybet, Agipronews spiega che solo un probabile approdo al Milan rappresenta una quota altrettanto bassa. Le altre destinazioni restano probabili con le seguenti stime