Spostato l’orario della conferenza di Spalletti

L’orario della consueta conferenza stampa di Luciano Spalletti è stato spostato. Il tecnico nerazzurro incontrerà gli organi di stampa, alla viglia di Inter Parma, domani alle ore 14.00.

Il comunicato ufficiale

APPIANO GENTILE – La conferenza stampa di LucianoSpalletti in vista di Inter-Parma, gara valida per la 4^ giornata della Serie A TIM 2018/19, si terrà alle ore 14.00 di venerdì 14 settembre presso il Centro Sportivo Suning. L’ingresso ai giornalisti sarà consentito dalle 13.45 e non sarà permesso l’accesso ai fotografi.

La conferenza sarà visibile integramente su www.inter.it e sul canale YouTube ufficiale del Club, con aggiornamenti live sul profilo Twitter ufficiale.

Fonte: Inter.it