Inter News Derby) Paolo Condò analizza il derby

(Inter News Derby) Paolo Condò ha parlato del derby di Milano ai microfoni di Sky Sport, analizzando i punti di forza delle due squadre.

Secondo l’opinionista il DNA delle due squadre è nettamente diverso. Il Milan si presenta all’appuntamento di stasera con le caratteristiche di squadra tecnica, che ama il bel gioco mentre l’Inter ha sempre avuto dalla sua uno strapotere fisico che Condò ha definito “tremendismo atletico” che rappresenta una delle armi principali anche dell’Inter di Spalletti.

La fisicità dell’Inter è stata determinante in questo avvio di stagione, permettendo ai nerazzurri in più di una occasione di uscire alla distanza proprio mentre gli avversari iniziavano ad essere in riserva di energie.

Per questo Paolo Condò ha sintetizzato il derby con un flash significativo: “il Milan deve vincere nel primo tempo la partita per evitare di perderla nel finale”.

Fonte Sky Sport