Condo’: “Quello che ha detto Inzaghi sulla gara fa un pò ridere perché…”

Condo’: “Quello che ha detto Inzaghi sulla gara di ieri fa un pò ridere”

Condo’ a Sky Sport 24 ha voluto commentare la gara vista ieri pomeriggio tra Bologna ed Inter, terminata co il risultato di 3 a 0 per i nerazzurri. La squadra di Spalletti è stata padrona del gioco per praticamente tutta la partita, anche se solo al 67′ è riuscita a sbloccarla grazie alla rete di Radja Nainggolan. Questo perché il Bologna si difendeva in maniera molto organizzata. In moltissime fasi del gioco tutta la squadra di Inzaghi era completamente schierata dietro la linea del pallone. L’Inter ha concesso di fatto solo due occasioni agli avversari, una nel primo tempo e una seconda subito dopo il gol del vantaggio. Gli uomini di Spalletti dal canto suo ha avuto più occasioni per sbloccarla anche prima del gol del Ninja. Tuttavia non sembra pensarla così l’allenatore del Bologna, che ha dichiarato che l’Inter è andata in vantaggio alla prima occasione utile.

Condo’ schernisce educatamente Inzaghi

Condo’ non condivide la ricostruzione dell’allenatore del Bologna. “Ieri Inzaghi ha detto che l’Inter è andata in vantaggio quando gli si è presentata la prima occasione utile. Noi gliel’abbiamo fatta gentilmente passare. ma in realtà questa costruzione fa un pò ridere, perché i nerazzurri hanno avuto 4-5 occasioni di segnare prima del gol di Nainggolan.”