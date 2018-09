Sky Sport | Paolo Condò è certo: “Contro il Tottenham si comincerà…”

Condò si esprime riguardo la Champions League

Il noto giornalista, Paolo Condò, negli studi di Sky Sport, ha parlato del cammino europeo che aspetterà l’Inter dal prossimo martedì.

Le parole del giornalista

“L’Inter è molto attrezzata davanti: non solo Icardi, ha Perisic, Keita e Lautaro Martinez. Chiaro che per quest’ultimo sarebbe bello vederlo giocare come quest’estate, quando sembrava già pronto per la Serie A. Inter Tottenham indirizzerà il cammino europeo dei nerazzurri. Grazie ad una vittoria si potrà iniziare a pensare ambiziosamente ad una eventuale qualificazione. In questo momento, la gara di martedì è più importante di quella col Parma.”

Fonte: Sky Sport