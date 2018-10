Steven Zhang presidente, il comunicato dell’Inter

Steven Zhang è ufficialmente il nuovo presidente dell’Inter. E’ il più giovane della storia, a soli 27anni.

Il comunicato dell’Inter

“Sono molto orgoglioso oggi di poter guidare questo club verso una nuova era. Sento la responsabilità di soddisfare la passione di milioni di tifosi sparsi in tutto il mondo e sono più che pronto ad accettare la sfida che la nomina a Presidente pone, nel 110º anno di vita di questo prestigioso club”.

“Continueremo a concentrarci prima di tutto sulle prestazioni sportive, assicurandoci che la squadra abbia tutto il sostegno necessario per competere ed essere vincente ai massimi livelli, sul palcoscenico nazionale e internazionale”.

“Fuori dal campo, renderemo l’Inter un’azienda altrettanto forte e competitiva. Dobbiamo creare forti competenze nell’area commerciale e nell’area marketing, rafforzando ulteriormente anche l’area dirigenziale”.

“Nel frattempo, continueremo ad ampliare il raggio d’azione dei nostri affari a livello mondiale e continueremo ad esplorare in profondità le possibilità forniteci dalla gestione digitale e dalle comunicazioni digitali, per fare dell’Inter un leader in campo tecnologico”.

“Inoltre, dobbiamo ricordarci che l’Inter non è solamente una squadra di calcio e che la sua funzione non si limita al terreno di gioco. Continueremo a porre l’accento sui valori sportivi della competizione pulita, del fair play e della sportività. Assieme ai nostri stakeholder, diffonderemo energia positiva e messaggi rivolti non solo ai nostri tifosi ma alla società intera”.

“Credo che con il vostro aiuto io sia ora in grado di affrontare le prossime tappe. Insieme, possiamo guidare questo club verso una nuova era di successi”.

Kangyang Zhang (Steven Zhang) è presidente di Suning International, la divisione internazionale di Suning Holdings Group – il gigante commerciale al secondo posto della classifica delle prime 500 imprese cinesi non statali[1], con ricavi annuali pari a 557.875 miliardi di yuan (circa 69 miliardi di euro) – ed è proprietario di Suning.com. Steven Zhang fa inoltre parte della Commissione Competizioni per Club della UEFA.

Nato il 21 dicembre 1991 a Nanchino, nella provincia costiera dello Jiangsu, nella Cina centro-orientale, Steven Zhang ha intrapreso studi finanziari, laureandosi in economia presso la Wharton School dell’Università della Pennsylvania.

Prima di iniziare la carriera all’interno di Suning, Steven Zhang ha lavorato come analista presso Morgan Stanley, nella divisione Investimenti e Capitali, dove si è specializzato in offerte pubbliche iniziali (IPO) e in fusioni e acquisizioni (M&A).

Steven Zhang è riconosciuto come uno dei giovani uomini d’affari più influenti della Cina ed è stato inserito nell’elenco ’40 Under 40′ della rivista Fortune China negli ultimi due anni[2].

Tra i punti all’ordine del giorno dell’assemblea degli azionisti figurava anche l’approvazione dei risultati finanziari del club relativi all’anno finanziario 2018. I risultati hanno confermato la tendenza al rialzo degli ultimi due anni sotto la guida di Steven, con ricavi dichiarati consolidati pari a €347 milioni, un aumento del 9% rispetto al 2017 e del 45% rispetto al 2016. I numeri dell’anno finanziario 2018 sono stati approvati dagli azionisti.

Gli azionisti hanno inoltre approvato la composizione del nuovo consiglio di amministrazione di FC Internazionale Milano S.p.A. e ringraziano Erick Thohir per il suo servizio come membro del consiglio.

Nel frattempo, sono stati raggiunti importanti risultati nel corso dell’ultima stagione, tra i quali figurano il quarto posto finale in Serie A, che ha garantito la qualificazione alla UEFA Champions League, i molti successi delle squadre giovanili e la più alta media spettatori in Sere A fatta registrare dall’Inter per il terzo anno consecutivo con più di 57.000 appassionati di media a partita.

Il club si trova al momento al terzo posto in Serie A ed è secondo nel girone B della UEFA Champions League con 6 punti dopo tre partite disputate.