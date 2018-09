Compagnoni: “Il giocatore era vicino all’Inter, poi finito in altra squadra di A”

Retroscena di mercato sull’Inter svelato da Maurizio Compagnoni

Maurizio Compagnoni, noto cronista e opinionista di Sky Sport 24, ha parlato oggi di una vicenda che ha coinvolto l’Inter. Una volta terminata la sessione di calciomercato infatti, come avvenuto un mese fa, inizia il periodo in cui vengono svelati i retroscena sulle trattative sfumate di cui nulla si era saputo nel corso dell’estate. In questo caso il destino della squadra nerazzurra guidata da Luciano Spalletti si incrocia con quello di un interessante giocatore che milita nella nostra seria A.

Si tratta di Nikola Milenkovic, difensore centrale serbo in forza alla Fiorentina dell’ex allenatore dell’Inter Stefano Pioli. Il giocatore, stando a Compagnoni, era stato al centro di un autentico duello di mercato. E più che di duello si può parlare di derby, o ancora più specificamente di derby d’Italia. A contendersi il ragazzo infatti erano proprio Inter e Juventus. Entrambe poi hanno deciso di mllare la presa, e Milenkovic ha vestito la maglia viola.

E la Fiorentina, secondo quanto riportato dal giornalista sopracitato, avrebbe realizzato un vero e proprio colpo di mercato. Questo perché, grazie al duplice forfait di Inter e Juventus, è riuscita ad assicurarsi le prestazioni di uno dei più interessanti prospetti del nostro campionato.