L’Inter piazza un altro colpo di mercato! Trattativa in dirittura d’arrivo

Inter: il calciomercato regala un altro colpo

Nel giorno della presentazione ufficiale di Radja Nainggolan, l’Inter mette a segno un altro colpo di calciomercato. Come riferisce l’edizione di Sky Sport, si lavora per arrivare alla firma di Matteo Politano. L’emittente satellitare conferma che la trattativa è in dirittura d’arrivo con il Sassuolo. A quanto si apprende, da subito in neroverde andranno Odgaard (con diritto di riacquisto) e forse Adorante (in bilico) per 7 milioni di valutazione come prezzo base del prestito. Il diritto di riscatto, è quanto riportato da Sky, sarebbe oramai stato fissato intorno ai 20 milioni di euro.

L’intesa con il giocatore

Ma non è finita qui. Anzi. Sky Sport conferma che c’è anche l’intesa totale con Matteo Politano. L’accordo è stato trovato per un quinquennale fino al 2023. Il giocatore ha detto, quindi, sì e non vede l’ora di firmare. Il tutto è stato confermato dal suo agente, Davide Lippi. Politano è cresciuto nel settore giovanile della Polisportiva Selva Candida e poi acquistato dalla Roma con cui nella stagione 2009-2010 ha vinto un Campionato Allievi. Con il Sassuolo, dal 2015 ad oggi, ha totalizzato 80 partite realizzando 20 reti. L’attaccante vanta anche due presenze con la maglia della nazionale Under 21. Il suo esordio è stato il 14 agosto 2013, giocando titolare nell’amichevole vinta per 4-1 contro la Slovacchia. Curiosità: Wikipedia lo dà già come giocatore dell’Inter. Non ci credete? Leggete qui.