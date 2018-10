(CM.com) Ausilio punta altri affari a parametro zero: i nomi

Il portale cita la Gazzetta e apre nuove piste per il prossimo anno

Calciomercato.com riporta stamane l’articolo della Gazzetta dello Sport dove si parla dei capolavori di Ausilio a parametro zero: Stefan de Vrij arrivato dalla Lazio e Kwadwo Asamoah preso dalla Juventus, entrambi a scadenza ed entrambi intuizioni perfette fino a questo momento, fondamentali per Spalletti.

Eppure, dopo le operazioni Ever Banega, Nemanja Vidic o anche Caner Erkin delle ultime stagioni senza lasciare minimamente il segno, i nerazzurri vivevano un periodo fortemente negativo di investimenti sui parametri zero.

Ausilio ha già sondato i nomi per la prossima estate

Come riporta CM.com, “La sensazione è che Ausilio abbia indovinato i colpi de Vrij e Asamoah come in passato un’altra Inter si regalò Luis Figo e Esteban Cambiasso dal Real Madrid. Determinanti per il percorso vincente dei nerazzurri in quel ciclo che culminò col Triplete. E adesso la linea ‘parametri zero’ procede.

Da Hector Herrera del Porto, pallino nerazzurro da tempo a centrocampo, fino a Adrien Rabiot del PSG (c’è il Barça in pole position) senza dimenticare nomi importanti come Angél Di Maria, Moussa Dembelé (diretto però verso la Cina) e altre opportunità che può offrire il mercato come Aaron Ramsey dell’Arsenal. Tutti a scadenza, con un’Inter che punta il suo mirino anche sui colpi a zero. De Vrij e Asamoah hanno riacceso le idee…”

Fonte: Calciomercato.com