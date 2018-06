Claudio Ranieri dice la sua sull’Argentina e sulla mancata convocazione di Icardi

Ranieri sull’Argentina: “Messi vaga per il campo. Icardi doveva esserci”

Claudio Ranieri ex tecnico del Leicester campione in Premier League ora in attesa di panchina, ha parlato dell’Argentina a Radio Anch’io Sport su Radio Rai Uno:

“Prima di tutto ci sono sempre i calciatori. Se tu hai ottimi giocatori ecco che la Nazionale fa grandi cose. L’Argentina sta subendo il palco giocatori, visto che non ha una rosa da prime quattro posizioni”.

“Messi non può essere l’unico leader. Sampaoli? E’ la grande tensione, il primo a pagare è sempre l’allenatore. La squadra non gioca e Messi vaga per il campo e dunque si critica il tecnico”.

“I giocatori sono sensibili, se danno il 60% la squadra non gira. Icardi al Mondiale? Un giocatore che fa molti gol in Italia deve essere sempre portato al Mondiale perché il nostro è il campionato più difficile. Un attaccante che ha quel rendimento, non può restare a casa“.

“Chi può essere il Leicester del Mondiale? A me piace molto pensare al Giappone e al Senegal, due squadre molto simpatiche. Gli africani, con un allenatore di colore, stanno facendo grandi cose. Li vedo bene entrambi come squadre simpatia. Netta prevalenza di squadre europee? Credo che squadre come Giappone e Senegal piano piano stiano avanzando e arriveranno al livello delle altre. Ci sarà presto una uniformità tecnica in gira per il mondo”, ha concluso Ranieri.