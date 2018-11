Clamoroso UEFA, scoppia il caso, due squadre “coperte” dagli illeciti

UEFA, scoppiato il caso

UEFA – Der Spiegel: pronto a scoppiare un vero e proprio caso attorno a a due top club europei. Si tratta di PSG e Manchester City.

L’UEFA, tramite Platini ed Infantino, l’allora segretario generale, hanno fatto in modo che PSG e Manchester City non incorressero in sanzioni per via del mancato rispetto del FPF, avendo commesso doping finanziario. I proprietari del PSG hanno versato circa 1,8 miliardi di euro nel club, mentre il City 2.7, in modo da evitare punizioni. Non solo, La Uefa non ha mai escluso ne sanzionato i due club per gli illeciti. Infantino si è incontrato segretamente con i vertici del PSG (Nasser Al Khelaifi e il suo braccio destro, Jean-Claude Blanc) e Manchester City a Londra, l’8 maggio del 2014, con Ferran Soriano.

Entrambe le squadre hanno violato sistematicamente le regole, senza però subire nessun tipo di punizione. Gli illeciti però sono venuti a galla.

Fonte: Der Spiegel