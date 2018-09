Clamoroso retroscena, il top player del club: “Avevo l’accordo con la Roma”

Il giocatore ha svelato un clamoroso retroscena, l’accordo con la Roma ma un trasferimento saltato per un motivo ben preciso

La Roma ha cambiato molti uomini nell’ultima sessione di calciomercato. Il ds Monchi ha portato nella capitale giocatori giovani e interessanti. Tra i mancati arrivi c’è quello di Hakim Ziyech, fantasista dell’Ajax.

E’ stato lo stesso giocatore del club olandese a svelare il clamoroso retroscena di mercato. Era tutto fatto per l’arrivo in Italia, ma il trasferimento è saltato a causa del mancato accordo tra i due club. Ziyech ha raccontato il tutto durante un’intervista sul sito ufficiale dell’Ajax.

Il futuro di Ziyech

Il trequartista dell’Ajax ha parlato anche del suo futuro, dopo il mancato passaggio alla Roma. “Avevo un accordo con la Roma, ma non c’era quello tra l’Ajax e il club giallorosso. Mi sarebbe piaciuto giocare nella Roma, ma non è successo. C’erano tante squadre su di me, ma non erano l’ideale. A gennaio resterò all’Ajax”.

Il giocatore dell’Ajax è stato subito protagonista in questo inizio di stagione. Per il giovane fantasista, 2 reti e un assist in campionato. Quest’oggi, nella netta vittoria dell’Ajax 4-0 in trasferta contro il Vitesse, Ziyech ha segnato la rete dell’1-0.