Le parole di Pedullà accendono le speranze su Rafinha

I tifosi dell’Inter vorrebbero rivedere Rafinha tornare a Milano. Le parole di Pedullà accendono le speranze.

La speranza di rivedere Rafinha all’Inter nella prossima stagione non è morta. Il giocatore non ha ancora ricevuto offerte interessanti e i nerazzurri potrebbero tornare a bussare alla porta del Barcellona.

Le parole di Pedullà, invece, accendono ancora di più le speranze dei nerazzurri. Il trequartista brasiliano non vuole restare a Barcellona, i nerazzurri devono solo aspettare il momento propizio e ricontattare i catalani.

Le parole di Pedullà

“Il mercato è ancora lungo, siamo appena al 2 luglio, per i nerazzurri c’è il tempo necessario per tornare a a bussare alla porta del Barça per il centrocampista brasiliano. Lo stesso Rafinha, per il momento, non ha ricevuto proposte importanti, ecco perché l’Inter non ha ancora perso le speranze di riabbracciarlo.

Anzi, c’è tutto il tempo per ragionare e capire se l’affare può essere fattibile. E quel messaggio del padre, nonché agente, di Rafinha (“Se la società milanese avesse voluto fortemente mio figlio, si sarebbe mossa con più determinazione. All’Inter si è trovato alla grande, dopo il Mondiale decideremo”) può essere inquadrato all’interno di una strategia che ha come obiettivo finale mettere fretta all’Inter e tenere aperta una porticina.”