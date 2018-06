Clamoroso al Mondiale! L’eliminazione che nessuno si aspettava

Germania ko con la Corea: i tedeschi fuori ai gironi

La Germania, campione del Mondo in carica, esce ai gironi. la formazione tedesca, guidata e allenata da Low, non ha rispettato le attese. Dopo aver rischiato l’eliminazione anticipata con la Svezia, partita poi vinta grazie alla perla di Kroos, Hummels e compagni non riescono ad esprimersi al meglio e cadono sotto i colpi degli avversari.

Il Mondiale perde così una delle sue protagoniste. La squadra, piena di stelle ed esperienza, non è mai sembrata in condizione di disputare al meglio il torneo. Diversi interpreti, Muller e Ozil su tutti, non hanno rispettato le attese.

Dal punto di vista collettivo, la selezione tedesca ha messo in mostra lacune vistose tra i reparti e diverse disattenzioni, le quali sono state pagate. Il gol di Lozano, nel primo match con il Messico, è stato un campanello d’allarme.

La rete del raddoppio, firmata dal coreano Son, sa di disfatta, sa di resa, sa di crollo. Molti, a partire dall’allenatore, sono nell’occhio del ciclone. Low, soprattutto, potrebbe essere criticato per via delle scelte fatte, in particolar modo nella fase di convocazione (talenti come Sanè non hanno preso parte alla spedizione).