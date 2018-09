Clamoroso a Valencia, espulso Cristiano Ronaldo!

Espulso Cristiano Ronaldo nel primo tempo di Valencia-Juventus, l’arbitro inflessibile, il portoghese in lacrime

Clamoroso quello che è accaduto pochi minuti fa a Valencia. La Juventus è rimasta in dieci uomini per l’espulsione di Cristiano Ronaldo al 29°. Rosso diretto per il giocatore bianconero. L’arbitro tedesco Brych, dopo aver parlato con un suo collaboratore, ha tirato fuori il cartellino rosso.

Espulsione dovuta al gesto di Cristiano Ronaldo nei confronti di Murillo, ex nerazzurro e difensore del Valencia. Dai replay si vede la tirata di capelli dell’ex Real Madrid al giocatore colombiano. L’attaccante bianconero è uscito in lacrime, incredulo per l’accaduto. Un incontro che ha visto molte occasioni nitide per la Juventus.