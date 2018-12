Clamorose dichiarazioni di Totti, attacco incredibile: “Dovete…”

Totti attacca Baldini

Al termine di Roma Inter si sono sollevate molteplici polemiche in conseguenza dell’arbitraggio di Rocchi. L’ex capitano giallorosso, Francesco Totti, durante l’intervista a Roma TV ha apostrofato il collaboratore di Luciano Spalletti, Daniele Baldini, dicendo: “Vergognosi…siete vergognosi…voi…Mo hai capito che significa?”. Tutto ciò è stato scatenato da un palese errore arbitrale ai danni di Zaniolo, fermato irregolarmente in area di rigore da Danilo D’Ambrosio. Il direttore di gara non ha consultato il VAR a seguito dell’intervento. Episodio simile successo anche nell’area di rigore dell Roma, forte spallata di Manloas ad Icardi intento a concludere verso la porta di Olsen. Gli episodi dubbi si sono verificati sia da una parte che dall’altra.

L’audio dell’intervista

Al termine dell’audio si possono sentire le parole dell’ex numero 10 giallorosso rivolte a Baldini.

Fonte: La Roma 24