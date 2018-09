(CittàCeleste) Spalletti inizia a traballare, i tifosi hanno già scelto il sostituto

Il portale analizza la situazione delicata dell’Inter

CittàCeleste, dopo la sconfitta rimediata dall’Inter contro il Parma, analizza il pensiero dei supporter dell’Inter, raccogliendo e riportando diverse impressioni, specie su Luciano Spalletti. Secondo quanto scritto stamane, “i tifosi nerazzurri – come spesso accade un po’ per tutte le cose che si vedono sui campi da calcio nel weekend – si sono scatenati (letteralmente) su tutti i social a disposizione”.

“E così, ecco che da Instagram e Twitter, lo sfogo ha il suo spazio. Al centro del mirino? Più di tutti (arbitro a parte) c’è Luciano Spalletti, colpevole – secondo molti – di non essere all’altezza di una rosa simile e sopratutto, di far giocare malissimo l’Inter che poi, puntualmente, non vince”.

I tifosi si sono già scherati: il prescelto è Conte

“Non vinciamo nemmeno se casca il mondo”, commenta catastrofico Marco. “Non ce ne va bene una” aggiunge invece Laura. Ma uno dei nomi tirati in ballo con maggiore insistenza, è quello di Antonio Conte. Il mister ancora “libero” che in molti vorrebbero vedere sulla panchina dei nerazzurri. Il sogno dei tifosi è lui. La domanda a questo punto sorge spontanea.

E la società? E’ ovvio che se Spalletti dovesse continuare a inanellare una serie di delusioni come quella vista oggi contro il Parma, qualcosa di grosso potrebbe succedere. Al momento, ovviamente, è ancora tutto solamente una suggestione. Non è escluso però (e non serve un giornalista per capirlo) che se le cose dovessero continuare ad andare per il verso sbagliato, allora, anche la “fantasia” Conte, potrebbe diventare più verosimile che mai”.

Fonte: CittàCeleste