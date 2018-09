(CittàCeleste) Inter, a gennaio arriverà un top player: ecco i nomi

Tanti i nomi nel mirino di Ausilio

Secondo quanto riporta cittaceleste.it, il calciomercato dell’Inter anche a gennaio sarà scoppiettante: bisognerà capire su chi realmente i nerazzurri vorranno puntare per provare a rinforzare ancora la squadra.

“I nomi sulla lista di Ausilio sono diversi e noi, nel nostro borsino settimane, vi mostriamo quali siano al momento le percentuali a proposito di possibili campioni che potrebbero arrivare a Milano.

Il primo è un pupillo di Spalletti, si tratta Federico Chiesa. Ausilio e tutta la dirigenza nerazzurra potrebbero far leva sul padre, Enrico, a cui non dispiacerebbe vedere suo figlio in maglia nerazzurra, allenato dal mister ex Roma.

Oblak è il sogno per il post-Handanovic. Ausilio avrebbe in mente di scandagliare già il “terreno” per cercare di capire su chi puntare dopo di lui. Il nome uscito in settimana (costosissimo) è proprio quello del portiere dell’Atletico Madrid.

Modric storia infinita: l’Inter potrebbe scegliere anche un altro esterno offensivo

La storia infinita, rimane ovviamente ancora viva. Modric in nerazzurro rimane ancora un’opzione possibile. A gennaio, Ausilio ci riproverà in una sessione di calciomercato che potrebbe essere (durerà solamente 15 giorni) davvero di fuoco. L’assalto al centrocampista più forte del mondo è garantito. E a chi dice e assicura che Modric non vestirà la maglia dell’Inter, noi rispondiamo che c’è invece una buona probabilità che questo accada.

Altro giro, altra corsa. Martial rientrerà al 100% negli interessi dell’inter nella sessione di calciomercato di gennaio. E’ un nome – il suo – che rimane assolutamente valido. I motivi sono mille. Il più convincente? Vuole andare via dalla Premier, non sopporta Moruinho, difficilmente rinnoverà il contratto e – sopratutto – piace tantissimo ad Ausilio che infatti lo aveva già sondato in estate.

L’ultimo invece è Darmian. Il motivo? Può giocare sia a destra che a sinistra. Sulla fascia di Asamoah le certezze non sono molte. Lui in Serie A tornerebbe volentieri e ancor di più all’inter, dove voci di corridoio assicurano che verrebbe davvero di corsa”.

